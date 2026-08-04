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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, son olarak Bodrum FK'da forma giyen Gökdeniz Bayrakdar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

RESMİ İMZALAR ATILDI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Gökdeniz Bayrakdar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. 23 Kasım 2001 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Gökdeniz, kariyerinde son olarak Bodrum FK forması giydi. Birçok farklı mevkide görev yapabilen Gökdeniz, Süper Lig'de 101 kez forma giyerken, U21 ve U19 Milli Takımlarımızda toplam 15 karşılaşmada görev aldı. Gökdeniz Bayrakdar'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz."

BODRUM FK'DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Bodrum FK formasıyla çıktığı 106 resmi maçta 23 gol ve 9 asist üreterek toplam 32 gole doğrudan katkı sağladı.

KARİYERİNDE SÜPER LİG TECRÜBESİ BULUNUYOR

Kanatların yanı sıra hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabilen Gökdeniz Bayrakdar, kariyerinde Kocaelispor ve Antalyaspor formalarını da giydi. Süper Lig'de 101 maça çıkan başarılı futbolcu, ayrıca Türkiye U19 ve U21 Milli Takımları'nda toplam 15 kez görev yaptı.

Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar transferiyle hücum hattındaki alternatiflerini artırmayı hedeflerken, genç oyuncunun yeni sezonda sarı-kırmızılı ekibin önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.