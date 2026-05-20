Trendyol Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, iç transferde önemli bir hamle yaptı. İzmir temsilcisi, orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu’nun sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak deneyimli futbolcunun kontratını uzattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, oyuncumuz Efkan Bekiroğlu’nun sözleşmesinde yer alan opsiyonu kullanarak kontratını 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatmıştır. Efkan Bekiroğlu’na şanlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
26 MAÇTA 6 GOLE KATKI
30 yaşındaki on numara oyuncusu, geride kalan sezonda Göztepe formasıyla 26 karşılaşmada görev aldı. Efkan Bekiroğlu, bu süreçte 3 gol atarken 3 de asist yaptı.
Deneyimli futbolcu, Göztepe’ye MKE Ankaragücü’nden transfer olmuştu.