UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turuna yükselen Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan’ın İzmir talebi karşılık buldu.

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Ukrayna temsilcisini ve genç teknik adamı Gürsel Aksel Stadı’nda ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını açıkladı.

ARDA TURAN’DAN İZMİR ÇAĞRISI

Savaş nedeniyle iç saha karşılaşmalarını Polonya’da oynayan Shakhtar Donetsk, son 16 turunda Lech Poznań ile eşleşti.

Arda Turan, kura sonrası yaptığı açıklamada Polonya temsilcisiyle yine Polonya’da oynamak istemediklerini belirterek, Göztepe’nin izin vermesi halinde rövanş karşılaşmasını İzmir’de oynamak istediklerini dile getirdi. Turan, Türk futbolseverlerin kendilerine destek vereceğine inandığını da ifade etti.

İlk maç 12 Mart 2026’da Polonya’da oynanacak. Rövanş ise 19 Mart 2026’da Shakhtar’ın ev sahipliğinde yapılacak.

SEPİL’DEN YEŞİL IŞIK

Arda Turan’ın açıklamalarının ardından gözler İzmir ekibine çevrildi. Mehmet Sepil, Shakhtar Donetsk’i ve Arda Turan’ı İzmir’de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

Ancak Sepil, organizasyonun gerçekleşebilmesi için UEFA’nın onayının şart olduğunun altını çizdi. Arda Turan’ın Göztepe camiasıyla güçlü bağları olduğunu vurgulayan Sepil, sarı-kırmızılı kulüp olarak kapılarının açık olduğunu belirtti.

Shakhtar Donetsk, play-off turunda Servette’i eleyerek adını son 16 turuna yazdırmıştı. Şimdi ise gözler, Lech Poznań ile oynanacak iki maçlık eşleşmeye çevrildi.