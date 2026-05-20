Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu 6’ncı sırada tamamlayan Göztepe’de yeni sezon öncesi transfer trafiği hız kazandı. Geçen sezon Romulo, Tijanic, Emerson ve Olaitan transferlerinden 30 milyon Euro’nun üzerinde gelir elde eden sarı-kırmızılılarda bu kez birçok futbolcu Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

JUAN İÇİN YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Takımın bu sezonki en skorer ismi olan Brezilyalı golcü Juan için tekliflerin gelmeye başladığı ifade edildi. 32 maçta 11 gol ve 4 asistlik performans sergileyen oyuncu için ara transfer döneminde Lille’in 15 milyon Euro önerdiği, ancak Göztepe yönetiminin bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Sport Republic yönetiminin, geçtiğimiz sezon Romulo’nun Leipzig’e transferinde elde edilen yüksek gelir sonrası Juan için de benzer seviyede bir bonservis beklentisi içinde olduğu kaydedildi.

DENNIS VE MIROSHI’YE YAKIN TAKİP

Orta sahada forma giyen Nijeryalı Dennis ile Tanzanyalı Miroshi’nin de Avrupa ekiplerinin radarına girdiği bildirildi. İki oyuncunun performanslarıyla dikkat çektiği ve transfer döneminde resmi girişimlerin artabileceği ifade edildi.

LIS’E POLONYA’DAN İLGİ

Takım kaptanı Lis’e ise ülkesi Polonya’dan talip çıktı. Legia Varşova ve Lech Poznan’ın deneyimli file bekçisiyle ilgilendiği öğrenildi.

Göztepe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lis’in ayrılığa sıcak baktığı, yönetimin de iyi bir teklif gelmesi halinde transfere onay verebileceği aktarıldı.

ARDA OKAN SÜPER LİG EKİPLERİNİN RADARINDA

Sarı-kırmızılılarda performansıyla öne çıkan isimlerden Arda Okan Kurtulan da Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Üçlü sistemde sağ kanatta görev yapan ve zaman zaman forvette de oynayan 23 yaşındaki futbolcunun birçok kulüp tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Arda Okan’ın, A Milli Takım’ın FIFA Dünya Kupası için açıklanan geniş kadrosunda yer almaması ise tartışma yaratmıştı.

HELITON VEDA ETTİ, SUNDBERG GELİYOR

Savunmada önemli bir ayrılık yaşayan Göztepe’de sözleşmesi sona eren Brezilyalı stoper Heliton, yönetimin yaptığı tekliflere olumlu yanıt vermeyerek takıma veda etti.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Heliton’un ayrılığı sonrası savunmadaki boşluğu hızlı doldurmak için harekete geçtiği ve Yunanistan ekibi Aris forması giyen Noah Sonko Sundberg ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Daha önce Sivasspor’da da forma giyen ve Süper Lig deneyimi bulunan 29 yaşındaki Gambiyalı savunmacının sağlık kontrolleri için İzmir’e geldiği ifade edildi.