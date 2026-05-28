Trendyol Süper Lig’de sezonun sona ermesiyle birlikte Göztepe’de yeni sezon planlaması doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte ilk olarak Heliton ile yollar ayrılırken, Efkan Bekiroğlu’nun sözleşmesi uzatıldı.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, savunma hattındaki boşluğu ise Yunanistan ekibi Aris’te forma giyen Noah Sonko Sundberg ile doldurmaya hazırlanıyor. Tarafların transfer görüşmelerinde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.

LILLE, JUAN İÇİN YENİDEN DEVREDE

Göztepe, ara transfer döneminde de temas kurduğu Lille ile Brezilyalı futbolcu Juan için yeniden görüşmelere başladı. Fransız ekibinin sezonun tamamlanmasının ardından İzmir temsilcisiyle tekrar iletişime geçtiği belirtildi.

Ara transfer döneminde Lille’den gelen 18 milyon Euro’luk teklifin reddedildiği ifade edilirken, Göztepe yönetiminin bu kez daha yüksek bir bonservis beklentisi içinde olduğu kaydedildi.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Fransız kulübünün henüz resmi olarak yeni bir teklif sunmadığı ancak görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Lille’in teklifini 20 milyon Euro seviyesine çıkarması halinde transferin gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi.

JUAN’DAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Brezilyalı futbolcu Juan, bu sezon Göztepe formasıyla Süper Lig’de 32 karşılaşmada görev aldı. Başarılı oyuncu, söz konusu maçlarda 11 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak takımının en etkili isimlerinden biri oldu.