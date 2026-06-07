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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de Mateusz Lis’in takımdan ayrılması bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların son üç sezondur kalesini koruyan Polonyalı file bekçisi, ülkesinin ekiplerinden Lech Poznan ile her konuda anlaşmaya vardı. Kulüplerin bonservis bedeli üzerinde de uzlaşmasıyla transfer sürecindeki son engel ortadan kalktı.

İzmir temsilcisinin, 29 yaşındaki kalecinin transferinden yaklaşık 1 milyon euro bonservis geliri elde etmesi bekleniyor. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı öğrenildi.

LIS GEÇEN SEZON 35 MAÇA ÇIKTI

Mateusz Lis, geride kalan sezonda Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda 35 karşılaşmada görev yaptı.

Polonyalı kaleci, bu maçların 16’sında kalesini gole kapatarak takımın en istikrarlı oyuncuları arasında yer aldı.

Göztepe ile Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Lis’in kontratında 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.

GÖZTEPE’DE KALE İÇİN YENİ ADAY

Lis’in ayrılığa hazırlanması üzerine kaleci arayışlarını hızlandıran Göztepe, rotasını İran’a çevirdi.

Sarı-kırmızılıların, İran Pro Ligi ekiplerinden Aluminium Arak’ta forma giyen 21 yaşındaki kaleci Mohammad Khalifeh’i gündemine aldığı öğrenildi.

İzmir ekibinin genç file bekçisi için girişimlerde bulunduğu ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

KHALIFEH TRANSFERİNDE SÜREÇ BELİRSİZ

Mohammad Khalifeh için Aluminium Arak ile Esteghlal FC arasında ön anlaşma sağlandığı ifade edildi. Ancak resmi imzaların henüz atılmadığı, oyuncunun da son kararını vermediği kaydedildi.

Esteghlal’in transfer yasağı nedeniyle sürecin belirsizliğini koruduğu belirtilirken, Göztepe’nin gelişmeleri yakından izlediği aktarıldı.