Süper Lig'de yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Göztepe'de kaptan İsmail Köybaşı'nın geleceği netleşmeye başladı.
İzmir temsilcisinin, son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlanan 37 yaşındaki futbolcuyu teknik ekip bünyesinde değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.
Aktif futbolculuk kariyerini noktalaması beklenen İsmail Köybaşı'nın, antrenör olarak sarı-kırmızılı kulüpte görev alması gündemde.
YÖNETİM VE STOILOV DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR
Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance ile Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un, tecrübeli isimle yolları ayırmak istemediği belirtildi.
Takım içerisindeki liderliği, profesyonelliği ve karakteriyle büyük saygı gören Köybaşı'nın, futbolu bıraktıktan sonra da kulübe katkı vermesi hedefleniyor.
KAPTAN SAHADAN KENARA GEÇİYOR
Son iki sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı şekilde forma giyemeyen deneyimli sol bekin, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı ifade edildi.
Göztepe yönetiminin kısa süre içinde İsmail Köybaşı'nın yeni görevine ilişkin resmi adımlar atması bekleniyor.