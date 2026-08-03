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Kaynak: AA / DHA

Göztepe Erkek Basketbol Takımı'nın isim sponsorluğu için su yalıtım teknolojileri firması ISONEM ile sözleşme imzalandı.

Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen törende Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ile ISONEM CEO'su Erim Kurt açıklamalarda bulundu.

"İZMİR ŞİRKETLERİ DESTEK OLMALI"

Geçen yıl başlayan iş birliğinin bu sezon daha da büyüdüğünü belirten Mehmet Sepil, "Şehrimizin sponsorlarıyla birleşmek sadece bir sponsorluk ilişkisi değil, aidiyet duygusudur. Ana merkezi İzmir olan şirketlerin şehre sahip çıkması ve İzmir kulüplerine destek vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ERİM KURT'A YENİ GÖREV

Mehmet Sepil, ISONEM CEO'su Erim Kurt'un aynı zamanda Göztepe Basketbol Şube Başkanı olarak görev yapacağını da açıkladı.

HEDEF BASKETBOL SÜPER LİGİ

Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'ndeki ilk yıllarını başarılı geçirdiklerini belirten Sepil, "İki yıl önce ikinci ligde başladık. Geçen sezon birinci ligdeki ilk deneyimimizi yaşadık ve başarılı buluyorum. Başarı sabır ve planlamayla gelir. Bu sezon hedefimiz Basketbol Süper Ligi'ne yükselmek." dedi.

'EN BÜYÜK HAYALİM KARŞIYAKA-GÖZTEPE DERBİSİ'

İzmir basketbolunun gelişmesini istediklerini söyleyen Mehmet Sepil, en büyük hayallerinden birinin Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka ile Göztepe'nin karşı karşıya gelmesi olduğunu belirtti.

Sepil, "Karşıyaka bugün İzmir'i en üst ligde temsil ediyor. Benim en büyük hayallerimden biri Karşıyaka-Göztepe basketbol maçının Basketbol Süper Ligi'nde oynanması. İnşallah bunu gelecek sezon görürüz." ifadelerini kullandı.

'HEP BİRLİKTE GURUR DUYACAĞIMIZ BİR SEZON OLSUN'

ISONEM CEO'su Erim Kurt ise Göztepe ile yapılan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "“İlk organik bağımızı geçen yıl aralık ayında yaptığımız stat isim sponsorluğuyla başlamıştı. Şimdi basketbol sponsorluğunu duyurmak da bu statta nasip oldu. İBu sezon sonunda inşallah bütün gücümüzle, yüreğimizle, birlikte şampiyon olacağız.” dedi.