Süper Lig’de sezonu 55 puanla 6. sırada tamamlayan Göztepe’de Brezilyalı stoper Heliton’un sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek.

YÖNETİMİN GİRİŞİMLERİ SONUÇSUZ KALDI

Sarı-kırmızılı ekip, Ocak 2024’ten bu yana kadrosunda yer alan 30 yaşındaki savunmacıyı takımda tutmak için girişimlerde bulundu ancak görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Göztepe'de ayrılık: Yönetimin girişimleri sonuçsuz kaldı - Resim : 1

YOLLAR AYRILDI

Orçun Akten’in haberine göre, kulüp ile oyuncu arasında yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve taraflar yollarını ayırdı.

GÖZTEPE KARİYERİ

Göztepe formasıyla 90 maça çıkan Heliton, 7603 dakika sahada kaldı. 3 gol ve 1 asistlik katkı verirken 20 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.

Stoilov 'Bunlar bizi çok etkiledi' deyip Göztepe adına sezon kritiğini yaptıStoilov 'Bunlar bizi çok etkiledi' deyip Göztepe adına sezon kritiğini yaptıSpor