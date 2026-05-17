Süper Lig’de sezonu 55 puanla 6. sırada tamamlayan Göztepe’de Brezilyalı stoper Heliton’un sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek.

YÖNETİMİN GİRİŞİMLERİ SONUÇSUZ KALDI

Sarı-kırmızılı ekip, Ocak 2024’ten bu yana kadrosunda yer alan 30 yaşındaki savunmacıyı takımda tutmak için girişimlerde bulundu ancak görüşmelerden sonuç çıkmadı.

YOLLAR AYRILDI

Orçun Akten’in haberine göre, kulüp ile oyuncu arasında yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve taraflar yollarını ayırdı.

GÖZTEPE KARİYERİ

Göztepe formasıyla 90 maça çıkan Heliton, 7603 dakika sahada kaldı. 3 gol ve 1 asistlik katkı verirken 20 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.