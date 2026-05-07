Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı takımın başında 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

İzmir temsilcisinin başına 2023-24 sezonunda, takım 1. Lig’de mücadele ederken geçen Stoilov, lider Eyüpspor’un 10 puan gerisindeki Göztepe’yi Süper Lig’e taşımayı başardı.

Geçen sezon ligin ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu ise 8. sırada bitirdi.

TÜRKİYE KUPASI’NDA YARI FİNAL BAŞARISI

Göztepe, Stoilov yönetiminde Türkiye Kupası’nda da dikkat çeken bir performans sergileyerek 49 yıl sonra yarı finale yükseldi. Ancak İzmir ekibi, yarı finalde Trabzonspor’a elenerek final şansını kaçırdı.

Bu sezona da iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, son iki haftaya 52 puanla 5. sırada girdi. Göztepe, ligi 5. sırada tamamlayarak ve Türkiye Kupası sonuçlarına bağlı olarak 1970-71 sezonundan sonra yeniden Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

STOILOV İLE 100. MAÇ

Fenerbahçe karşılaşmasıyla Göztepe tarihinin Süper Lig’de en fazla maça çıkan ikinci teknik direktörü olan Stanimir Stoilov, Gaziantep FK mücadelesiyle birlikte takımın başında 100. resmi maçına çıkacak.

Bulgar teknik adam, bugüne kadar Göztepe’nin başında 68 Süper Lig, 22 1. Lig ve 9 Türkiye Kupası maçında görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 47 galibiyet, 29 beraberlik ve 23 mağlubiyet alan Göztepe, rakip filelere 164 gol gönderirken kalesinde 96 gol gördü.

SÜPER LİG TARİHİNİN EN BAŞARILI İSİMLERİNDEN BİRİ

Süper Lig’de bugüne kadar 36 farklı teknik direktörle çalışan Göztepe’de, yüzde 38,2 galibiyet oranı yakalayan Stoilov, kulüp tarihinin en başarılı teknik adamları arasında yer aldı.

Bulgar çalıştırıcıyı yüzde 37,1 ile Adnan Süvari, yüzde 33,3 ile Tamer Tuna, yüzde 29,3 ile İlhan Palut ve yüzde 26,9 ile Ruhi Karaduman takip ediyor.