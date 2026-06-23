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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de Jeferson için ayrılık kararı çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübün, Brezilyalı forvetin satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda Sırbistan ekibi Partizan ile anlaşma sağladığı belirtildi.

OYUNCU DA TEKLİFİ KABUL ETTİ

Partizan'ın teklifini kabul eden Göztepe'nin ardından Jeferson'un da Sırp ekibiyle yaptığı görüşmelerde şartlarda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Böylece transferin önündeki önemli engellerden biri daha aşılmış oldu.

GÖZTEPE KARİYERİ

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Ponte Preta'dan kadroya katılan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 16 maçta forma giydi.

Toplam 493 dakika sahada kalan Brezilyalı forvet, takımına 2 gollük katkı sağladı.

HARCAMA LİMİTİ AÇIKLANDI

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takım harcama limitleri kapsamında Göztepe'nin limiti 678 milyon 239 bin 611 TL olarak belirlendi.

Kulübün herhangi bir futbolcuya borcunun bulunmadığı ve FIFA nezdinde açık bir dosyasının olmadığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon iki transfer döneminde de önemli satış gelirleri elde eden Göztepe'nin, genç ve gelecek vadeden oyuncuları vitrine çıkarma stratejisini sürdürdüğü ifade edildi.