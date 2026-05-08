Süper Lig’de 32 karşılaşmada 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 6 yenilgi alan Göztepe, 52 puanla 5. sırada yer alıyor.

Sezona Avrupa hedefiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, özellikle ilk yarıda topladığı puanlarla iddiasını korudu. İlk devrede 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan elde etti.

İkinci yarıda ise 15 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi alan İzmir ekibi 20 puan toplayabildi.

Sezonu ilk 5 içinde bitirmeyi hedefleyen Göztepe, son iki haftada Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarına odaklandı.

Avrupa bileti için Göztepe’nin ligi 5. sırada tamamlaması ve Trabzonspor’un Türkiye Kupası’nı kazanması gerekiyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde İzmir ekibi 1970-1971 sezonundan sonra yeniden Avrupa kupalarında yer alacak.

BREZİLYALI OYUNCULAR ÖNE ÇIKIYOR

Göztepe’de Juan 11 golle takımın en skorer ismi olurken Janderson 6 golle katkı verdi. Arda Okun Kurtulan 4 gol atarken Efkan Bekiroğlu, Dennis ve Bokele 3’er kez ağları sarstı.

Miroshi 2 gol kaydederken Taha Altıkardeş, Jeferson ve Antunes ile birlikte Sabra, Emerson ve Rhaldney de 1’er gol attı. Olaitan ise Beşiktaş’a transfer olmadan önce 2 golle katkı sağladı.

SAVUNMA PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, Galatasaray’ın ardından ligde en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.

İzmir ekibi sezon boyunca kalesinde 28 gol görürken rakip fileleri 40 kez havalandırdı.