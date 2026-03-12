Süper Lig’de form düşüklüğü yaşayan Göztepe, son 5 maçında galibiyet yüzü göremedi ve 6’ncı sıraya gerileyerek Avrupa potasından çıktı. Takımın en golcü ismi Brezilyalı forvet Juan Silva, yaklaşık 3,5 aydır gol atamıyor.

Son olarak 30 Kasım 2025’te deplasmanda oynanan Antalyaspor maçında galibiyet golünü kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, ardından çıktığı 10 maçta yalnızca 3 asist yapabildi.

Attığı 6 golle takımın en skorer ismi olan Juan’ın gol orucu, Göztepe’nin performansını da olumsuz etkiledi. İkinci yarıda vatandaşı Janderson 2 gol atarken, ara transferle kadroya katılan Jeferson (Jeh) ve Guilherme Luiz gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Cumartesi günü evinde Alanyaspor ile oynayacağı maçı kazanarak kötü gidişatı sonlandırmak isteyen Göztepe’de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, golcülerini pozisyonları değerlendirme konusunda uyardı.