Göztepe, 2025-2026 sezonunu 55 puanla 6. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hedefini gelecek sezona bırakırken, kadroda ayrılıklar gündeme geldi.

Brezilyalı stoper Heliton’un ardından kaleci Mateusz Lis’in de takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

Sözleşmesini yenilemeyen Heliton için Brezilya ve Suudi Arabistan’dan teklifler bulunduğu, Lis’e ise Polonya ekiplerinin ilgi gösterdiği belirtildi. Özellikle Legia Varşova ve Lech Poznań’ın deneyimli kaleciyi yakından takip ettiği kaydedildi.

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki kalecinin ülkesine dönmeye sıcak baktığı, kulüp yönetiminin ise ciddi bir bonservis geliri karşılığında ayrılığa izin verebileceği aktarıldı.

Türkiye kariyerine 2021-2022 sezonunda Altay ile başlayan Lis, 2023-2024’te Göztepe’ye transfer olmuş, sarı-kırmızılı ekipte 1. Lig şampiyonluğu yaşamış ve son iki sezonda Süper Lig’de görev almıştı.