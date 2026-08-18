Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bekir Turaç Böke'yi kadrosuna katarken Musah Mohammed'in Sivasspor'a transfer olduğunu duyurdu.
İzmir temsilcisi, son olarak Sivasspor forması giyen 27 yaşındaki Bekir Turaç Böke ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
GÖZTEPE BEKİR TURAÇ BÖKE'Yİ AÇIKLADI
Sarı-Kırmızılı kulüp, Bekir Turaç Böke transferini yaptığı açıklamayla duyurdu.
Göztepe, yeni transferine "hoş geldin" diyerek yeni sezonda başarılar diledi.
27 yaşındaki futbolcu böylece Sivasspor'dan ayrılarak kariyerine Göztepe formasıyla devam edecek.
MUSAH MOHAMMED SİVASSPOR'A TRANSFER OLDU
Göztepe'de aynı zamanda bir ayrılık yaşandı.
İzmir temsilcisi, Musah Mohammed'in Sivasspor'a kesin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.