Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bekir Turaç Böke'yi kadrosuna katarken Musah Mohammed'in Sivasspor'a transfer olduğunu duyurdu.

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İzmir temsilcisi, son olarak Sivasspor forması giyen 27 yaşındaki Bekir Turaç Böke ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe'de 1 transfer, 1 ayrılık - Resim : 2

GÖZTEPE BEKİR TURAÇ BÖKE'Yİ AÇIKLADI

Sarı-Kırmızılı kulüp, Bekir Turaç Böke transferini yaptığı açıklamayla duyurdu.

Göztepe, yeni transferine "hoş geldin" diyerek yeni sezonda başarılar diledi.

27 yaşındaki futbolcu böylece Sivasspor'dan ayrılarak kariyerine Göztepe formasıyla devam edecek.

Göztepe'de 1 transfer, 1 ayrılık - Resim : 3

MUSAH MOHAMMED SİVASSPOR'A TRANSFER OLDU

Göztepe'de aynı zamanda bir ayrılık yaşandı.

İzmir temsilcisi, Musah Mohammed'in Sivasspor'a kesin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.