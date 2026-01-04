Göztepe Alexis Antunes'in ardından ara transfer dönemindeki ikinci hamlesini gerçekleştirdi.
Romulo'nun Leipzig'e transferi sonrası hücum hattında Brezilyalı yıldızın yerini doldurmakta zorlanan Göz Göz, bu sorunu çözmek için Guilherme Luiz'i renklerine bağladı.
Göztepe, 2005 doğumlu hücum oyuncusu Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile 4,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladığını açıkladı.
Brezilya ekibi Ceara SC'den transfer edilen 1.90 boyundaki Brezilyalı forvet özel bir tanıtım videosuyla kulübün sosyal medya hesabından duyuruldu.
Bem-vindo, Guilherme!💛❤️ pic.twitter.com/0P8zC6RkiP— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 4, 2026