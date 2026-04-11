Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig’de 28 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgi alan İzmir ekibi, 46 puanla ligde 5. sırada yer alıyor.

Son olarak erteleme maçında sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olan Göztepe, taraftarı önünde bu kez galibiyet hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip deplasmanda 2-0 kazanmıştı.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları süren kaptan İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır maçta forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan savunma oyuncusu Malcom Bokele ise teknik heyetin görev vermesi halinde sahaya dönebilecek.