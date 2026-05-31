UEFA U19 Gelişim Ligi Türkiye finalinde Trabzonspor ile Göztepe, Bursa Minareli Çavuş Spor Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-1 galip ayrılan Göztepe, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

İLK YARIDA DENGE BOZULMADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Göztepe, Yusuf Ali’nin penaltıdan kaydettiği golle öne geçti.

Trabzonspor bu gole Taha Emre İnci ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

GOUHON FİNALİN YILDIZI OLDU

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Göztepe, 54’üncü dakikada Fran Pah Gouhon’un golüyle yeniden öne geçti.

İzmir ekibinin genç yıldızı 74’üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti ve maçın skorunu belirledi.

SON DAKİKALAR GERGİN ANLARA SAHNE OLDU

Son dakikaları gergin anlara sahne olan karşılaşmanın 85’inci dakikasında Gouhon, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

UEFA GENÇLİK LİGİ BİLETİ ALDILAR

Bu sonuçla UEFA U19 Gelişim Ligi’nde Türkiye şampiyonu olan Göztepe, gelecek sezon UEFA Gençlik Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.

Finalin ardından düzenlenen törende Göztepeli futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı.