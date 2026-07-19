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Kaynak: DHA

Süper Lig’de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Göztepe, savunma hattı için çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, sol bek transferi için düğmeye bastı.

SOL BEK ARAYIŞI BAŞLADI

Sinclair Armstrong, Andre Henrique, Alex Matos ve Sonko Sundberg’i kadrosuna katan Göztepe’de kaptan İsmail Köybaşı’nın futbolu bırakmasının ardından sol bekte eksik oluştu. Bu bölgede yalnızca Amin Cherni’nin bulunması üzerine yönetim transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.

GÜNDEMDE CORRİE NDABA VAR

İzmir temsilcisinin gündemine İtalyan ekibi Lecce’de forma giyen Corrie Ndaba geldi. 26 yaşındaki İrlandalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Serie A’da 14 maçta görev aldı ve 547 dakika süre buldu. Kariyerine İngiltere’de Ipswich Town altyapısında başlayan Ndaba, İrlanda A Milli Takımı’nda da 2 kez forma giydi.

TAKIM SLOVENYA’DA KAMPTA

Öte yandan hazırlıklarını Slovenya’nın Bled kasabasında sürdüren Göztepe, Sport Republic Yönetim Kurulu Başkanı Dragan Solak’ın misafiri oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Solak ve ailesine misafirperverlikleri için teşekkür edildi.