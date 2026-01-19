Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Göztepe sahasında Çaykur Rizespor'u 3 golle geçerek 3 puanı aldı.
GÖZTEPE MIROSHI'NİN GOLÜYLE DEVREYE ÖNDE GİRDİ
Gürsel Aksel Stadyumu'nda taraftarının güçlü desteğini arkasına alan Göztepe Miroshi'nin 39. dakikada attığı golle devreye 1-0 önde girdi.
ARDA OKAN RİZESPOR'UN GOLÜNE HIZLI CEVAP VERDİ
Çaykur Rizespor'un 60'ta Laçi'nin penaltı golüyle skora eşitliği getirmesinden 3 dakika sonra Arda Okan Kurtulan yeniden Göztepe'yi öne geçirdi.
EFKAN BEKİROĞLU SKORU BELİRLEDİ
Karşılaşmada 82. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun attığı gol skoru belirledi ve Göztepe sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak sezonun ikinci yarısına da bıraktığı yerden başladı.
İZMİR EKİBİ GALİBİYET SERİSİNİ ÜÇ MAÇA ÇIKARDI
Bu sonuçla ligde 4. sırada yer alan Göztepe üst üste üçüncü maçını kazanarak puanını 35'e yükseltti. Çaykur Rizespor ise 18 puanda kaldı.