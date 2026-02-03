Göztepe, Junior Olaitan'ın Beşiktaş'a transferini resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla resmen duyurdu.

GÖZTEPE: 'OLAITAN BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLMUŞTUR'

Bu sezon 18 maçta Göztepe forması giyen ve 2 gol atan 23 yaşındaki Beninli ofansif orta saha oyuncusu için kulüpten yapılan açıklamada, "Ishola Junior Olaitan, Beşiktaş JK'ya transfer olmuştur. Olaitan'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." denildi.

GÖZTEPE'NİN BAŞARILI TRANSFER POLİTİKASININ BİR ÖRNEĞİ

Göztepe sezon başında Fransa Ligue 2 ekibi Grenoble'dan 850 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Olaitan'ı yarım sezon sonra Süper Lig devi Beşiktaş'a satarak başarılı transfer politikasını bir kez daha gözler önüne serdi.

BEŞİKTAŞ OLAITAN İLE 3,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Beşiktaş Göztepe'den kadrosuna kattığı Olaitan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Olaitan Beşiktaş'ta 15 numaralı formayı giyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Junior Olaitan’ın nihai transferi hususunda Göztepe A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Junior Olaitan’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."