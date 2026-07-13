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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya'nın Bled kentinde sürdürdüğü yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Hırvatistan temsilcisi Gorica'yı 2-0 mağlup etti.

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un öğrencileri mücadeleye Arda Özçimen, Sonko, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Ogün Bayrak, Rhaldney, Matos, Cherni, Antunes, Armstrong ve Janderson ilk 11'iyle başladı.

SINCLAIR ARMSTRONG İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın ilk bölümü dengeli geçerken Göztepe, 29. dakikada yeni transfer Armstrong'un golüyle öne geçti. Sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşayan 23 yaşındaki santrfor, ilk yarının skorunu da belirledi.

JUAN FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıya her iki ekip de çok sayıda oyuncu değişikliğiyle başladı. Göztepe, 49. dakikada oyuna sonradan dahil olan Juan'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca sarı-kırmızılı ekip, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçını 2-0 kazanarak yeni sezon öncesinde moral depoladı.