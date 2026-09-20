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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. İzmir'de oynanan karşılaşmada gol perdesi henüz 2. dakikada açıldı.

Göztepe, Arda Kurtulan'ın kaydettiği golle mücadelede 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca ev sahibi ekip soyunma odasına üstün girdi.

RİZESPOR İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

Çaykur Rizespor, ikinci yarıda beraberlik için baskısını artırdı. Karadeniz ekibi aradığı golü 70. dakikada Ibrahim Olawoyin ile buldu ve skor 1-1'e geldi.

Konuk ekip, 80. dakikada Iustin Doicaru'nun golüyle geri dönüşü tamamlayarak 2-1 öne geçti.

GÖZTEPE 90+4'TE PUANI KURTARDI

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Göztepe penaltı kazandı. 90+4. dakikada topun başına geçen Efkan Bekiroğlu, penaltıyı gole çevirerek skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan kısa bölümde başka gol olmayınca mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Göztepe 3 puana ulaşırken, Çaykur Rizespor puanını 10'a yükseltti. Ligin 7. haftasında Göztepe deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak, Çaykur Rizespor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.