Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. İzmir'de oynanan karşılaşmada gol perdesi henüz 2. dakikada açıldı.

Göztepe, Arda Kurtulan'ın kaydettiği golle mücadelede 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca ev sahibi ekip soyunma odasına üstün girdi.

Göztepe ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı - Resim : 1

RİZESPOR İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

Çaykur Rizespor, ikinci yarıda beraberlik için baskısını artırdı. Karadeniz ekibi aradığı golü 70. dakikada Ibrahim Olawoyin ile buldu ve skor 1-1'e geldi.

Konuk ekip, 80. dakikada Iustin Doicaru'nun golüyle geri dönüşü tamamlayarak 2-1 öne geçti.

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GÖZTEPE 90+4'TE PUANI KURTARDI

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Göztepe penaltı kazandı. 90+4. dakikada topun başına geçen Efkan Bekiroğlu, penaltıyı gole çevirerek skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan kısa bölümde başka gol olmayınca mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Göztepe 3 puana ulaşırken, Çaykur Rizespor puanını 10'a yükseltti. Ligin 7. haftasında Göztepe deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak, Çaykur Rizespor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.