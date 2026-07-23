Kaynak: DHA

Göztepe'den kaleci transferi açıklaması Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya kampında sürdüren Göztepe'de Sportif Direktör Ivan Mance, transfer gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hırvat futbol adamı, kaleci transferinin kesin olduğunu belirtirken, savunma hattına da takviye yapılabileceğini ifade etti.

'KALECİ TRANSFERİ YAPACAĞIZ'

Takımdaki rekabet seviyesini artırmak istediklerini söyleyen Ivan Mance, "Takımı güçlendirmek adına çalışmalarımız süratle devam ediyor. Herkesin de bildiği gibi bir kaleci getireceğiz çünkü bu pozisyonda rekabeti artırmamız gerekiyor. Aynı zamanda savunma pozisyonunda da arayışlarımız sürüyor, burada da transferimiz olabilir." dedi.

AYRILIKLAR DA GÜNDEMDE

Transfer döneminin sadece takviyelerden ibaret olmadığını belirten Mance, takımdan önemli isimlerin ayrılabileceğini de dile getirdi.

"Göztepe şu anda kulüpten ayrılan ve giden oyuncular anlamında da çok iyi transferler gerçekleştirdi." diyen Mance, "Santrfor ya da farklı bir pozisyonda takımdan ayrılacak önemli oyuncular olabilir. Böyle bir durum yaşanırsa onların yerini dolduracak üst seviyede bir transfer yapma fırsatımız olursa bunu kesinlikle değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

'REKABET ORTAMI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Scout ekibiyle yoğun mesai harcadıklarını belirten deneyimli futbol adamı, transfer görüşmelerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Mance, "Transferlerle ilgili önemli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Gidecek oyuncularla ilgili de aynı zamanda görüşmeler yapıyoruz. Hocalarımızla sürekli fikir alışverişi yapıyor, toplantılar düzenliyoruz. Takımdaki rekabet ortamını oluşturabilmek için sürekli çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

'YENİ OYUNCULARA ZAMAN TANINMALI'

Yeni transferlerin adaptasyon sürecine de değinen Ivan Mance, "Herkes çok sıkı çalışıyor. Her gelen yeni oyuncuya uyum süreci kesinlikle tanınmalı. Kulüp organizasyonumuz bu süreci kolaylaştırıyor. Yeni oyuncularımız çok iyi karakterlere sahip ve çok çalışıyorlar. Kısa sürede takıma adapte olacaklarına inanıyorum." dedi.