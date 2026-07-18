Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, transferde hız kesmiyor. Daha önce Sinclair Armstrong, Andre Henrique, Alex Matos ve Sonko Sundberg’i kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, bu kez yerli bir isim için girişimlere başladı.

İzmir temsilcisi, Bodrum FK forması giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar için kulübüyle görüşmelere başladı. Taraflar arasında yapılan temaslarda önemli mesafe kat edildiği ve transferin kısa süre içinde netlik kazanabileceği belirtildi.



STOİLOV’DAN ONAY ÇIKTI

Yerli oyuncu sayısını artırmayı hedefleyen Göztepe’de teknik direktör Stanimir Stoilov’un da transfere sıcak baktığı ifade edildi. Yönetimin, oyuncunun şartlarını araştırdığı ve anlaşma zemini aradığı öğrenildi.



KARİYERİNDE DİKKAT ÇEKEN DURAKLAR

Bodrum FK ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gökdeniz Bayrakdar, kariyerine Kocaelispor’da başladıktan sonra Antalyaspor’a transfer olmuş, burada 2,5 sezon forma giymişti. 2022-23 sezonunun devre arasında Bodrum FK’ya imza atan oyuncu, burada 1’inci Lig Play-Off şampiyonluğu yaşadı.

Gökdeniz, geçtiğimiz sezon 13 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.



ALİ HABEŞOĞLU TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Öte yandan Göztepe’nin daha önce Bodrum FK’dan santrfor Ali Habeşoğlu için de girişimde bulunduğu ancak bu transferde anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.



SLOVENYA KAMPINDA ÖZEL ZİYARET

Slovenya kampını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte teknik heyet ve futbolcular, kulübün çoğunluk hissedarı Sport Republic’in Yönetim Kurulu Başkanı Dragan Solak’ın misafiri oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Solak’a misafirperverliği için teşekkür edildi.