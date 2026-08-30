Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında dün oynanan Galatasaray-Göztepe maçı büyük çekişmeye sahne oldu.

Osimhen varsa sorun yok: Galatasaray Göztepe'yi geriden gelerek yendiOsimhen varsa sorun yok: Galatasaray Göztepe'yi geriden gelerek yendiSpor

GALATASARAY GERİ DÜŞTÜĞÜ MAÇI KAZANDI

İlk dakikadan itibaren yüksek tempoda geçen zorlu mücadelede tam 5 gol atıldı.

Göztepe'nin öne geçtiği maçta Galatasaray Victor Osimhen'in öncülüğünde geri dönüş gerçekleştirerek sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Trio Galatasaray-Göztepe maçındaki penaltı pozisyonunda hemfikirTrio Galatasaray-Göztepe maçındaki penaltı pozisyonunda hemfikirSpor

HAKEM KARARLARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Karşılaşmanın ardından maçın hakemi Mehmet Türkmen ve VAR'ı Polonyalı Pawel Malec'in kararları tartışma konusu oldu.

Göztepe'den Mehmet Türkmen tepkisi: 'Her sene aynı komedi'Göztepe'den Mehmet Türkmen tepkisi: 'Her sene aynı komedi'Spor

GÖZTEPE'NİN TEPKİSİ SÜRÜYOR

Göztepe dün maçın ardından Mehmet Türkmen'i hedef alan gönderisine bir yenisini daha ekleyerek 'Yıllardır değişmeyen komedi… Olay mahalli: Rams Park' ifadeleriyle tartışmalı pozisyonların fotoğraflarını resmi hesabından tek tek paylaştı.

Göztepe Galatasaray maçında yaşananlara tepki gösterdi: Tek tek paylaştılar - Resim : 4

Göztepe'nin paylaşımı şu şekilde: