Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında dün oynanan Galatasaray-Göztepe maçı büyük çekişmeye sahne oldu.
GALATASARAY GERİ DÜŞTÜĞÜ MAÇI KAZANDI
İlk dakikadan itibaren yüksek tempoda geçen zorlu mücadelede tam 5 gol atıldı.
Göztepe'nin öne geçtiği maçta Galatasaray Victor Osimhen'in öncülüğünde geri dönüş gerçekleştirerek sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
HAKEM KARARLARI TARTIŞMA KONUSU OLDU
Karşılaşmanın ardından maçın hakemi Mehmet Türkmen ve VAR'ı Polonyalı Pawel Malec'in kararları tartışma konusu oldu.
GÖZTEPE'NİN TEPKİSİ SÜRÜYOR
Göztepe dün maçın ardından Mehmet Türkmen'i hedef alan gönderisine bir yenisini daha ekleyerek 'Yıllardır değişmeyen komedi… Olay mahalli: Rams Park' ifadeleriyle tartışmalı pozisyonların fotoğraflarını resmi hesabından tek tek paylaştı.
Göztepe'nin paylaşımı şu şekilde:
Yıllardır değişmeyen komedi… Olay mahalli: Rams Park! pic.twitter.com/izKCTXXqmq— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 30, 2026