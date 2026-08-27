Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Göztepe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirildi.

ANTRENMAN ISINMAYLA BAŞLADI

Göztepe’de idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanda futbolcular daha sonra kuvvet ve pas çalışmaları yaptı.

ŞUT ÇALIŞMASIYLA TAMAMLANDI

İlk bölümde taktiksel oyun çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, idmanı şut çalışmasıyla tamamladı.

Göztepe, Galatasaray deplasmanı öncesi hazırlıklarına programı doğrultusunda devam edecek.