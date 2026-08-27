Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Göztepe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü - Resim : 1

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirildi.

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ANTRENMAN ISINMAYLA BAŞLADI

Göztepe’de idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanda futbolcular daha sonra kuvvet ve pas çalışmaları yaptı.

ŞUT ÇALIŞMASIYLA TAMAMLANDI

İlk bölümde taktiksel oyun çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, idmanı şut çalışmasıyla tamamladı.

Göztepe, Galatasaray deplasmanı öncesi hazırlıklarına programı doğrultusunda devam edecek.