Sezonun ilk yarısında savunma performansıyla öne çıkan Göztepe gol yollarında ise geçen sezonki formundan uzak bir görüntü çizdi.

Yaz döneminde Leipzig'e sattığı Brezilyalı golcüsü Romulo'nun yerini dolduramayan Göztepe'nin ara transfer döneminde ilk hedefi hücum hattını güçlendirmek olacak.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Göztepe, Premier Lig devi Chelsea'nin 20 yaşındaki Brezilyalı forveti David Washington'ı gündemine aldı.

Santos altyapısında yetişen ve 2023 yazında 16 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer olan genç yıldız bu sezon 3 maçta forma giyip 25 dakika süre alabildi.

İzmir ekibinin David Washington'ı satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediği gelen bilgiler arasında.