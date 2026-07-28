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Kaynak: DHA

Süper Lig'de transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Juan Silva'nın yeni adresi belli oluyor. Göztepe, Brezilyalı golcüsünün transferi için CSKA Moskova ile prensip anlaşmasına varırken, İzmir ekibi tarihi bir bonservis geliri elde etmeye hazırlanıyor.

CSKA MOSKOVA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Rusya'nın köklü kulüplerinden CSKA Moskova'nın, hem oyuncu hem de Göztepe ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi. Uzun süren pazarlıkların ardından tarafların el sıkıştığı ifade edildi.

GÖZTEPE KASASINI DOLDURACAK

İzmir temsilcisinin bu transferden 15 milyon Euro bonservis geliri ve performansa bağlı bonuslar kazanacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Lille'in 15 milyon Euro'luk teklifini geri çeviren Sport Republic yönetimi, bu kez CSKA Moskova'nın teklifine onay verdi.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Slovenya kampında yer alan Juan Silva'nın, transfer süreci nedeniyle hazırlık maçlarında sakatlık riski göz önünde bulundurularak sınırlı süre aldığı öğrenildi.

24 yaşındaki futbolcunun teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

GÖZTEPE PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Southampton'dan kiralık olarak kadroya katılan Juan Silva, daha sonra 900 bin Euro karşılığında bonservisiyle transfer edilmişti.

Brezilyalı forvet ilk sezonunda 28 resmi maçta 8 gol ve 4 asist üretirken, geçen sezon Süper Lig'de 32 maçta 11 gol ve 4 asistle kariyerinin en başarılı sezonunu geçirdi.

ARDA OKAN VE DENNIS'E DE YOĞUN İLGİ

Juan Silva'nın ardından Göztepe'de başka ayrılıkların da yaşanabileceği belirtiliyor.

Yönetimin Nijeryalı orta saha Anthony Dennis için gelen teklifleri değerlendirdiği, genç sağ bek Arda Okan Kurtulan'a ise Fenerbahçe'nin ilgi gösterdiği ifade edildi. Ancak sarı lacivertli kulübün şu ana kadar Göztepe'ye resmi bir teklif sunmadığı öğrenildi.