Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Göztepe'de Başkan Rasmus Ankersen, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geçen sezonu değerlendiren ve yeni sezon hedeflerini paylaşan Ankersen, transfer politikası, kulübün mali yapısı, akademi yatırımları ve yabancı kuralına ilişkin önemli mesajlar verdi.
Göztepe Başkanı Ankersen transfer stratejisini açıkladı: 'Yeni Romulo bulmalıyız'
Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, yeni sezon öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kulübün sürdürülebilir bir modelle ilerlediğini vurgulayan Danimarkalı yönetici, "En pahalı oyuncuların peşinde değiliz. Yeni Romulo'yu bulmamız lazım." ifadelerini kullandı.Kaynak: DHA
'GEÇEN SEZON EN BAŞARILI DÖNEMLERİMİZDEN BİRİNİ YAŞADIK'
Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamladıklarını hatırlatan Ankersen, uzun yılların ardından en başarılı sezonlarından birini geçirdiklerini söyledi.
Son haftalarda yaşanan hakem kararlarının kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Danimarkalı başkan, buna rağmen gelişmeleri gereken alanların farkında olduklarını ifade ederek, "Yeni sezonda daha başarılı olabilmek için tüm planlarımızı yapıyoruz." dedi.
"Biz ligin finansal olarak en güçlü kulüplerinden bir tanesiyiz." diyen Ankersen, ticari gelirlerin önemli ölçüde artırıldığını vurgulayarak, kulübe giren her gelirin yeniden Göztepe'nin gelişimi için kullanıldığını belirtti.
Ankersen ayrıca "Hem Türkiye'de hem de yurt dışında finansal gücü başarabilen nadir kulüplerden biriyiz. Türk futbolu Avrupa'da finansal olarak en iyisi değil ama biz attığımız adımlarla bunu değiştirebiliriz. Biz Türk futbolunun ve Süper Lig'in büyük potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz" yorumunu yaptı.
'EN PAHALI OYUNCULARIN PEŞİNDE DEĞİLİZ'
Transfer stratejilerini de anlatan Ankersen, pahalı yıldızlar yerine gelişime açık futbolcuları tercih ettiklerini söyledi.
"Biz en pahalı oyuncuların peşinde değiliz. Kendini geliştirecek, büyük katkılar sağlayacak ve ileride önemli gelir elde edebileceğimiz oyuncuların peşindeyiz." ifadelerini kullanan Göztepe Başkanı, kulübün uzun vadeli planlarla hareket ettiğinin altını çizdi.
'YENİ ROMULO'YU BULMAMIZ LAZIM'
Romulo'nun Leipzig'e 20 milyon euronun üzerinde bir bedelle transfer olduğunu hatırlatan Ankersen, bu satışın transfer politikasını değiştirmeyeceğini söyledi.
"Romulo'yu 20 milyon euroya satmış olabiliriz ama bu, 20 milyon euroya oyuncu alacağımız anlamına gelmiyor. Bizim yeni Romulo'yu bulmamız lazım." diyen Ankersen, kulübün modelinin genç oyuncuları geliştirip dünya futboluna kazandırmak olduğunu ifade etti.
'AKADEMİ STRATEJİMİZİN EN ÖNEMLİ HALKASI'
Göztepe U19 Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'ne katılmasının büyük bir başarı olduğunu belirten Ankersen, akademi yatırımlarına ayrı bir parantez açtı.
Yeni tesis projesinin gecikmesinin kendilerinden kaynaklanmadığını söyleyen Danimarkalı yönetici, "Akademi stratejimizin en önemli halkası tesisleşme." diyerek altyapının kulübün geleceğindeki en kritik unsur olduğunu vurguladı.
'HÜCUM GÜCÜMÜZÜ ARTIRMALIYIZ'
Yeni sezondaki hedeflerinin geçen sezonun üzerine çıkmak olduğunu belirten Ankersen, şu ana kadar dört önemli transfer yaptıklarını söyledi.
"Hedefimiz savunmadaki gücümüzü korurken hücumdaki etkinliğimizi artırmak." diyen Göztepe Başkanı, transfer çalışmalarının ise devam ettiğini ifade etti.
'TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ MAÇLARINI UNUTAMAM'
Kulüpte geçirdiği dört sezonda birçok özel an yaşadığını söyleyen Ankersen, özellikle iki karşılaşmayı unutamadığını dile getirdi.
"Trabzonspor'u 10 kişi kalıp yendiğimiz maç ve Beşiktaş'ı deplasmanda 4-2 mağlup ettiğimiz karşılaşma benim için çok özel." ifadelerini kullanan Ankersen, Göztepe'de daha yapacak çok işleri olduğunu söyledi.
YABANCI KURALINA DESTEK
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı kuralını doğru bulduklarını belirten Ankersen, bu düzenlemenin devam etmesinden memnun olduklarını söyledi.
Ayrıca Muğlaspor ile iş birliğinin başladığını açıklayan Danimarkalı başkan, bu ortaklığın genç oyuncuların gelişimi açısından önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.