Göztepe Başkanı Ankersen transfer stratejisini açıkladı: 'Yeni Romulo bulmalıyız'

"Biz ligin finansal olarak en güçlü kulüplerinden bir tanesiyiz." diyen Ankersen, ticari gelirlerin önemli ölçüde artırıldığını vurgulayarak, kulübe giren her gelirin yeniden Göztepe'nin gelişimi için kullanıldığını belirtti.

Ankersen ayrıca "Hem Türkiye'de hem de yurt dışında finansal gücü başarabilen nadir kulüplerden biriyiz. Türk futbolu Avrupa'da finansal olarak en iyisi değil ama biz attığımız adımlarla bunu değiştirebiliriz. Biz Türk futbolunun ve Süper Lig'in büyük potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz" yorumunu yaptı.