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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de beklenen ayrılık gerçekleşti.

GÖZTEPE LIS'İN AYRILIĞINI DUYURDU

Sarı-kırmızılı kulüp, Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in bonservisiyle birlikte Lech Poznan'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mateusz Lis'in, Polonya kulübü Lech Poznan'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Mateusz Lis'e kulübümüze verdiği emekler, sahadaki liderliği ve katkıları için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

8 YIL SONRA EVİNE DÖNDÜ

Lech Poznan altyapısında yetişen Mateusz Lis, 8 yıl aranın ardından kariyerine başladığı kulübe geri döndü.

GÖZTEPE'DE KARİYERİNİN ZİRVESİNİ YAŞADI

2024 yılında Göztepe'ye transfer olan Lis, kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Polonyalı file bekçisi, Göztepe'nin Süper Lig'e yükseldiği sezonda 31 maçta 20 kez kalesini gole kapatarak dikkat çekti.

Süper Lig'de de başarılı performansını sürdüren Lis, 2025-26 sezonunun en iyi kalecileri arasında gösterildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FORMA GİYECEK

Lech Poznan'ın resmi açıklamasında, Mateusz Lis'in kulübe en üst seviyede mücadele etmek ve UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi için katıldığı belirtildi.

Kariyerinde ilk kez Avrupa kupalarında forma giyme fırsatı yakalayacak olan 28 yaşındaki deneyimli kaleci, yeni takımında önemli hedefler için mücadele edecek.