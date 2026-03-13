Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor’u konuk edecek.
ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı kadın hakem Asen Albayrak yönetecek.
Süper Lig’de 25 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Göztepe, topladığı 42 puanla 6. sırada yer alıyor.
İzmir temsilcisi, taraftarı önünde 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. İlk yarıda oynanan karşılaşmayı Alanyaspor kendi sahasında 1-0 kazanmıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan kaptan İsmail Köybaşı’nın bu maçta forma giymesi beklenmiyor.
Asen Albayrak, Süper Lig’de bu sezon görev yapacak ilk kadın orta hakem olacak.