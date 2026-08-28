Hatay'da dağlık alana çıkan ve kayanın üzerinde gece saatlerine kadar uyuyakalarak yönünü kaybeden şahıs, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Gözlerini açtığında çok geç olmuştu: Bir anlık uyku pahalıya patladı
Hatay’da gündüz çıktığı dağda kayalıklar üzerinde uyuya kalan vatandaş, gece gözlerini karanlıkta açınca mahsur kaldı. Yönünü kaybeden talihsiz adam yardım istedi. AFAD ekipleri harekete geçti.Kaynak: İHA
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Antakya ilçesi Habib-i Neccar Dağı'nda yaşandı. Gündüz saatlerinde dağlık alana çıkan ve kayanın üzerinde uyuyakalan şahıs, uyandığında havanın karardığını ve yönünü kaybettiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye AFAD, 1 araç ve 4 personel yönlendirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, dağda mahsur kalan vatandaşı güvenli şekilde kurtardı. Kurtarılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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