Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Gözlerini açtığında çok geç olmuştu: Bir anlık uyku pahalıya patladı

Gözlerini açtığında çok geç olmuştu: Bir anlık uyku pahalıya patladı

Hatay’da gündüz çıktığı dağda kayalıklar üzerinde uyuya kalan vatandaş, gece gözlerini karanlıkta açınca mahsur kaldı. Yönünü kaybeden talihsiz adam yardım istedi. AFAD ekipleri harekete geçti.

Kaynak: İHA
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Gözlerini açtığında çok geç olmuştu: Bir anlık uyku pahalıya patladı - Resim: 1

Hatay'da dağlık alana çıkan ve kayanın üzerinde gece saatlerine kadar uyuyakalarak yönünü kaybeden şahıs, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

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Gözlerini açtığında çok geç olmuştu: Bir anlık uyku pahalıya patladı - Resim: 2

Antakya ilçesi Habib-i Neccar Dağı'nda yaşandı. Gündüz saatlerinde dağlık alana çıkan ve kayanın üzerinde uyuyakalan şahıs, uyandığında havanın karardığını ve yönünü kaybettiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Gözlerini açtığında çok geç olmuştu: Bir anlık uyku pahalıya patladı - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye AFAD, 1 araç ve 4 personel yönlendirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, dağda mahsur kalan vatandaşı güvenli şekilde kurtardı. Kurtarılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Gözlerini açtığında çok geç olmuştu: Bir anlık uyku pahalıya patladı - Resim: 4
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Gözlerini açtığında çok geç olmuştu: Bir anlık uyku pahalıya patladı - Resim: 5
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Gözlerini açtığında çok geç olmuştu: Bir anlık uyku pahalıya patladı - Resim: 6
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