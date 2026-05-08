Başrolünde Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti için düzenlenen yeni sezon etkinliği, hem oyuncu kadrosu hem de davetliler açısından renkli anlara sahne oldu. Sarıkaya ve Demir, gecenin ilerleyen saatlerinde piste çıkarak herkesin ilgisini üzerlerine çekti.

Leopar desenli, iddialı mini elbisesi ve çıplak ayak tercihiyle geceye damgasını vuran Sarıkaya, tarzıyla da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Cesur ve özgün görünümü, etkinliğin en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.

Gecenin en dikkat çeken anı ise çiftin Gözlerime Bak eşliğinde yaptığı romantik dans oldu. Birbirlerine sarılarak dans eden ikili, doğal ve uyumlu halleriyle hem davetlilerin hem de sosyal medyanın ilgisini topladı. Bu görüntüler, haklarında zaman zaman gündeme gelen “reklam aşkı” iddialarına da dolaylı bir yanıt olarak yorumlandı.