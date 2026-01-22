Yeniçağ Gazetesi
22 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul 11°
Gözlerden uzak aşk: Sosyal medyada ortaya çıktı

Gözlerden uzak aşk: Sosyal medyada ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu’nun birlikteliği hız kesmeden dolu dizgin devam ediyor. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden çift, bu kez Galatasaray ile Atletico Madrid arasında oynanan karşılaşmayı birlikte izledi.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Gözlerden uzak aşk: Sosyal medyada ortaya çıktı - Resim: 1

Başarılı projeleri ve özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alan Kerem Bürsin, yeni ilişkisiyle de adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Bürsin ve Yağcıoğlu, özel hayatlarını çok fazla ön planda tutmasalar da zaman zaman yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

1 5
Gözlerden uzak aşk: Sosyal medyada ortaya çıktı - Resim: 2

Selin Yağcıoğlu, Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Galatasaray – Atletico Madrid maçını Kerem Bürsin’le birlikte izlediği anları takipçileriyle paylaştı.

2 5
Gözlerden uzak aşk: Sosyal medyada ortaya çıktı - Resim: 3

Yağcıoğlu’nun, yüzlerinin net olarak görünmediği ve forma giydikleri fotoğrafına sarı-kırmızı kalp emojisi eklemesi dikkatlerden kaçmadı.

3 5
Gözlerden uzak aşk: Sosyal medyada ortaya çıktı - Resim: 4
4 5
Gözlerden uzak aşk: Sosyal medyada ortaya çıktı - Resim: 5
5 5
Kaynak: Haber Merkezi
