Başarılı projeleri ve özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alan Kerem Bürsin, yeni ilişkisiyle de adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Bürsin ve Yağcıoğlu, özel hayatlarını çok fazla ön planda tutmasalar da zaman zaman yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Gözlerden uzak aşk: Sosyal medyada ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'nun birlikteliği hız kesmeden dolu dizgin devam ediyor. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden çift, bu kez Galatasaray ile Atletico Madrid arasında oynanan karşılaşmayı birlikte izledi.
Selin Yağcıoğlu, Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Galatasaray – Atletico Madrid maçını Kerem Bürsin’le birlikte izlediği anları takipçileriyle paylaştı.
Yağcıoğlu’nun, yüzlerinin net olarak görünmediği ve forma giydikleri fotoğrafına sarı-kırmızı kalp emojisi eklemesi dikkatlerden kaçmadı.
