Dünya genelinde görme kaybına yol açan faktörlerin başında gelen katarakt, modern tıp dünyasında "önlenebilir bir salgın" olarak nitelendirildi.

Yapılan son bilimsel araştırmalar, düzenli göz taramalarının katarakt oluşumunu erkenden tespit ederek cerrahi müdahale başarısını %95’in üzerine çıkardığını ortaya koydu. Özellikle yaşa bağlı olarak gelişen mercek bulanıklaşmasının, düzenli kontrollerle kontrol altına alınabileceği bir kez daha vurgulandı.

Bilimsel veriler ne diyor?

The Lancet Global Health dergisinde yayımlanan kapsamlı bir çalışma, kataraktın dünyadaki körlük vakalarının yaklaşık %45’inden sorumlu olduğunu gösterdi. Araştırmaya göre, yılda en az bir kez yapılan detaylı oftalmolojik kontroller, hastalığın ilerleme hızını saptamakta kritik bir eşik oluşturdu. Göz içi basıncının ölçülmesi ve mercek yapısının incelenmesi sayesinde, hastaların yaşam kalitesinin ciddi oranda korunduğu belirtildi.

Küresel uzman görüşleri

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan Johns Hopkins Wilmer Göz Enstitüsü Direktörü Dr. Peter J. McDonnell, kataraktın sadece bir görme sorunu olmadığını ifade etti. McDonnell, "Düzenli muayene, göz merceğindeki protein değişimlerini yakalamak için tek etkili yoldur. Erken teşhis sayesinde uygulanan modern fakoemülsifikasyon teknikleri, hastayı kalıcı karanlıktan kurtaran en güvenli yöntemdir," şeklinde konuştu.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Alice Lorch ise kataraktın genel sağlıkla ilişkisine dikkat çekti. Dr. Lorch, "Yapılan klinik gözlemler, katarakt nedeniyle görme kaybı yaşayan bireylerde düşme, yaralanma ve hatta erken evre demans riskinin arttığını kanıtladı. Göz muayenesi, aslında bir beyin sağlığı taramasıdır" diyerek düzenli kontrolün hayati önemini dile getirdi.

Modern teknolojinin etkisi

Uzmanlar, 40 yaş üzerindeki her bireyin, herhangi bir şikayeti olmasa dahi kapsamlı bir göz dibi muayenesinden geçmesi gerektiğini önemle belirtti.