Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Gözler vücudun erken uyarı sistemi olabilir: Gizli hastalıkları ele veriyor

Gözler vücudun erken uyarı sistemi olabilir: Gizli hastalıkları ele veriyor

Bilim insanlarının geliştirdiği yapay zeka destekli yöntem, gözlerden biyolojik yaşlanma hızına ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre bazı hastalıklar ve alışkanlıklar retinada yıllarla ölçülen izler bırakabiliyor.

Kaynak: Diğer
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Gözler vücudun erken uyarı sistemi olabilir: Gizli hastalıkları ele veriyor - Resim: 1

GÖZLER YAŞLANMA HIZINI ELE VERİYOR
Güney Kore’de yapılan yeni araştırma, gözlerin vücudun biyolojik yaşlanmasına ilişkin önemli ipuçları taşıyabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları bunun için retinayı inceleyen yapay zeka destekli bir sistem geliştirdi.

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Gözler vücudun erken uyarı sistemi olabilir: Gizli hastalıkları ele veriyor - Resim: 2

30 BİN GÖZ TARAMASIYLA EĞİTİLDİ
Seul Ulusal Üniversitesi’nden araştırmacıların geliştirdiği yapay zeka modeli yaklaşık 30 bin retina taramasıyla eğitildi. Sistem daha sonra yaklaşık 15 bin farklı göz görüntüsü üzerinde test edildi.

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Gözler vücudun erken uyarı sistemi olabilir: Gizli hastalıkları ele veriyor - Resim: 3

YAŞINIZI GÖZÜNÜZDEN TAHMİN EDİYOR
Modelin yalnızca retina görüntülerini kullanarak kişilerin kronolojik yaşını 2,5 ila 2,7 yıllık hata payıyla tahmin edebildiği bildirildi.

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Gözler vücudun erken uyarı sistemi olabilir: Gizli hastalıkları ele veriyor - Resim: 4

TAKVİM YAŞINIZLA GÖZ YAŞINIZ FARKLI OLABİLİR
Araştırmacılar, kişinin kronolojik yaşı ile retinasının gösterdiği biyolojik yaş arasındaki farkı da inceledi. “Retina Yaş Farkı” olarak adlandırılan bu değerin sağlık durumu ve yaşam tarzıyla ilişkili olduğu belirlendi.

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Gözler vücudun erken uyarı sistemi olabilir: Gizli hastalıkları ele veriyor - Resim: 5

DİYABETTE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ
Araştırmaya göre diyabet hastalarının retinaları kronolojik yaşlarından ortalama 2,52 yıl daha yaşlı göründü. Sigara kullanımının ise retina yaşına yaklaşık yarım yıllık fark eklediği tespit edildi.

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Gözler vücudun erken uyarı sistemi olabilir: Gizli hastalıkları ele veriyor - Resim: 6

SARI NOKTA DA ETKİLİ
Sarı nokta hastalığı bulunan kişilerde de benzer bir sonuç ortaya çıktı. Araştırmada hastalığın retinanın biyolojik yaşını yaklaşık 0,6 yıl artıran farkla ilişkili olduğu bildirildi.

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Gözler vücudun erken uyarı sistemi olabilir: Gizli hastalıkları ele veriyor - Resim: 7

GÖZLER VÜCUDUN “ERKEN UYARI PENCERESİ” OLABİLİR
Araştırmacılar, retinanın damar yapısı nedeniyle kalp ve beyin sağlığı hakkında da ipuçları sağlayabileceğini belirtiyor. Yapay zeka destekli göz taramalarının gelecekte rutin muayenelerde biyolojik yaşlanma ve bazı sistemik sağlık risklerinin değerlendirilmesine yardımcı olabileceği düşünülüyor.

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