Gözler vücudun erken uyarı sistemi olabilir: Gizli hastalıkları ele veriyor

TAKVİM YAŞINIZLA GÖZ YAŞINIZ FARKLI OLABİLİR

Araştırmacılar, kişinin kronolojik yaşı ile retinasının gösterdiği biyolojik yaş arasındaki farkı da inceledi. “Retina Yaş Farkı” olarak adlandırılan bu değerin sağlık durumu ve yaşam tarzıyla ilişkili olduğu belirlendi.