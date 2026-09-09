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Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizine ilişkin kararını yarın bildirecek. Ocak ayında politika faizini yüzde 38’den yüzde 37’ye indiren Kurul, mart, nisan, haziran ve temmuz aylarındaki toplantılarda da faiz oranını yüzde 37’de sabit tutmuştu.

TCMB PPK, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında yarın toplanarak politika faizine ilişkin yılın altıncı kararını duyuracak.

Takvime göre, bu yıl 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık tarihlerinde üç Para Politikası Kurulu toplantısı daha yapılması hedefleniyor.

OCAK AYINDAKİ İNDİRİMİN ARDINDAN FAİZ SABİT TUTULDU

Politika faizini, yılın ilk kararının alındığı 22 Ocak tarihli toplantıda, yüzde 38’den yüzde 37’ye indiren Kurul, 12 Mart, 22 Nisan ve 11 Haziran tarihli toplantılarında da aynı oranda sabit tuttu.

Merkez Bankası, son yapılan 23 Temmuz'daki toplantıda da politika faizinin yüzde 37’de sabit tutulmasına karar verdi.