Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yeniden kamuoyunun karşısına çıkacak.
Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
DUYURUYU BASIN DANIŞMANI YAPTI
Kritik açıklamanın yapılacağını, butlan yönetiminin basın danışmanı Atakan Sönmez sosyal medya hesabından duyurdu.
Sönmez paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 14.00'te genel merkezde bir basın açıklaması yapacaktır."
SİYASİ KULİSLERDE BEKLENTİ YÜKSELDİ
Kılıçdaroğlu'nun yapacağı basın açıklamasında, CHP'de yaşanan son gelişmeler, mutlak butlan kararının ardından izlenecek yol haritası ve parti yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
Saat 14.00'te yapılacak açıklama, siyaset gündeminin en çok takip edilen gelişmeleri arasında yer alıyor.