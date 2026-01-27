YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / Özel Haber

İran uzmanı stratejist Arif Keskin, gelinen noktada sürecin belirsizliğini hâlâ koruduğunu belirterek, “Şu aşamada iki ülke arasındaki ilişkide ve yaşananlarda iki taraf içinde, bölge içinde belirsiz bir süreç söz konusu. İki ülke arasında gerilimli ortamda bir final olacak ama bu final nasıl olacak, nasıl sonuçlanacak belli değil. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ABD Başkanı Trump’un durumu. Trump için başarının ölçüsü ne olacak belli değil” dedi.

ABD’nin Hürmüz boğazından uçak gemisini geçirmesinin ardından birçok ihtimalin ister istemez gündeme geldiğini kaydeden Keskin, şunları söyledi:

”İki ülke müzakereye açık olsa da müzakere şartları konusunda ortak bir noktaya varamıyorlar. ABD, İran’dan uranyum zenginleştirme çalışmalarını durdurmasını, füze sistemleri konusundaki çalışmalarını da sonlandırmasını isterken aynı zamanda başta İsrail ve bölgedeki üslerini güvenliğini sağlamak amacıyla saldırı olmasını istemiyor. Bu şartlarda İran’ın beklentilerini karşılamıyor. İran, ABD’nin şartlarını yerine getirdiği takdirde ABD’nin saldırmayacağı konusunda bir güvence de göremiyor. Dolayısıyla bu nedenler dikkate alındığında iki ülkenin müzakere masasına dönmek için ortak bir payda da buluşmadıklarını görüyoruz.”

ABD Başkanı Trump’ın öncelikle amacının İran’a yönelik bir operasyon olmadığının tüm dünya kamuoyu tarafından bilindiğini de dile getiren Keskin, “ABD Başkanı Trump öncelikle İran’ın ABD’nin masaya koyduğu şartları kabul etmesini istiyor. Öncelikli amacı bir operasyon değil. Öte yandan İran’ı askeri kuşatmaya da almış durumda. Burada Trump için esas sorun olan konu başarının kriteri ne? Bu kadar konuştuktan ve askeri yığınak yaptıktan sonra ABD ve dünya kamuoyunu kendi açısından nasıl tatmin edecek, ABD açısından esas meselelerden biri de bu” diye konuştu.

ABD Başkanı Trump’ın basit bir zaferle bölgeden ayrılmak istediğine de dikkat çeken Keskin, “Venezuela’da yaptığı gibi basit bir zafer ile ayrılmak istiyor ama İran’ın şartları buna müsait değil. Bu nedenle zaten askeri güç tehdidini gösteriyor. Yine de askeri operasyon risk taşıyor. Diyelim ki İran’ı elindeki olanakları kullanarak vurdu, İran’daki rejim gitmezse, değişmezse ABD bunu kendi iç kamuoyuna ve dünyaya nasıl anlatacak? Bu noktada ABD için riskli ve belirsizliğini koruyor” dedi.

ABD’nin saldırısının ardından İran’ın vereceği cevabın da önem taşıdığını ifade eden Arif Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:

”İran yönetimi yaptığı açıklamada vereceği yanıtın daha önce yaşanan 12 gün savaşlarına benzemeyeceğini ifade etti. Eğer İran’a saldırı durumu olduğunda, İran yönetimi bir anda topyekun savaş durumuna geçebilir ve başta İsrail olmak üzere bölgede bulunan tüm Amerikan üslerini vurabilir. Bu nedenle İran’ın can havliyle vereceği karşılığı da dikkate alıp bölge ülkelerinin güvenlik tedbirlerini almaları önem taşıyor.”

Arif Keskin, İran’ın ABD saldırılarına karşılık vermesi durumunda Irak ve Yemen ile birlikte bölgedeki mezhepsel unsurların da hareketleneceğini belirterek, “ABD saldırdığı andan itibaren Irak ve Yemen içindeki gruplar ile bölgede İran yanlısı olarak bilinen gruplarda bunun sonucundan etkilenebilir. Örneğin, bir ülkeyi vurduğunuzda aslında o ülkeyi de çatışmaların içine çekebilirsiniz. Bu nedenle bu durumda bölge başka bir senaryo ile karşı karşıya kalır. Belirsizliği çık, riski yüksek süreçteyiz” dedi.