Kaynak: AA

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yer alan 4,3 kilometre uzunluğundaki Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden düzenlenecek organizasyonda sıralama turları yarın Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. Yarış ise 26 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

Sezonda şimdiye kadar yapılan yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli altı kez damalı bayrağı ilk sırada görürken, takım arkadaşı George Russell iki yarış kazandı. Ferrari adına mücadele eden Lewis Hamilton ile Charles Leclerc ise sezon boyunca birer kez zafere ulaşmayı başardı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli (İtalya): 204

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 159

3. George Russell (Büyük Britanya): 154

4. Charles Leclerc (Monako): 126

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 103

TAKIMLAR

1. Mercedes: 358

2. Ferrari: 285

3. McLaren: 195

4. Red Bull: 151

5. Alpine: 61