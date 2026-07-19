Gözler dürbünlerde kulaklar telsiz ve telefonda: 51 kule ile 7/24 takip ediyorlar

Gözetleme kulelerinde görev yapan ekipler, dumana ve ısıya duyarlı kameraların yanı sıra dürbünlerle de sürekli tarama yapıyor. Kameralardan elde edilen görüntüler anlık olarak Bölge Müdürlüğü merkezine aktarılırken, kule personeli de sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yangın ihbarı alınması halinde ekiplerin bulunduğu konumlar bilgisayar sistemleri üzerinden izleniyor ve ekiplerin en kısa sürede yangın bölgesine ulaşmaları için yönlendirme yapılarak emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine bilgi verilerek kurumlar arası koordinasyon sağlanıyor.