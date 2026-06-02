Türkiye'de siyaset dünyasının gözleri CHP grup toplantısına çevrildi. Özgür Özel, CHP Grup Başkanı sıfatıyla saat 13.30'da grup kürsüsünden açıklamalarda bulunacak. Özel'in mutlak butlan kararı sonrası ilk 'açık' grup toplantısında önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Milletvekilleri Mahmut Tanal, Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut, grup toplantısı öncesi YENİÇAĞ'a özel açıklamalarda bulundu.

Mahmut Tanal:

TBMM iç tüzüğü 18. maddesinin 2. fıkrasında "Siyasi partilerin gruplarının kuruluşu ve yönetimiyle ilgili düzenleme partilerin iç tüzüğüne bırakılmıştır" diyor. Bizim tüzüğümüzde yazanları uyguladık. Milletvekili olmayan kişiler meclis grubunda yer almaz. Biz iç tüzüğümüzde yazanları uyguladık. Tamamen tüzüğümüz doğrultusunda hareket ettik grup başkanımızı Özgür Özel olarak belirledik. Şuanda Türkiye'de seçimi kaldırmak istiyorlar. Bizim mücadelemiz hukuk devleti ve demokrasi mücadelesidir. Tüm vatandaşlarımız Özel'i takip etmeye devam etsinler.



Burhanettin Bulut:

Spekülasyonlar vardı, salon kapatılacak gibisinden. Biz de bunların önüne geçip önlem almak için erken geldik. Bu ülkenin birçok sorunu var. Halkımızın sorunları var. Bizim o sorunlara ilişkin önerilerimiz var. Siyaseti bugün siyasetçiden alıp yargı kollarıyla yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'de yapılan bu müdahaleler demokrasiye zarar vermiştir.

Murat Bakan: