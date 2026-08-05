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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Genel Meclisi'nin Ağustos ayı toplantıları başlarken, gözler Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubuna çevrildi. Daha önce görevden alınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek açıklaması yapan CHP'li 9 İl Genel Meclis Üyesi'nin toplantının ilk gününde partilerinden istifa ederek YENİ Parti'ye geçmeleri bekleniyordu.

Ancak meclisin ilk birleşiminde beklenen gelişme yaşanmadı. CHP'li meclis üyeleri toplantıya mevcut partileri adına katılırken, herhangi bir istifa açıklaması yapılmadı.

Öte yandan kulislerde farklı iddialar konuşulmaya devam ediyor. Edinilen bilgi ve iddialara göre, CHP'li İl Genel Meclis Üyelerinin önümüzdeki günlerde toplu olarak partilerinden ayrılarak siyasi çalışmalarını YENİ Parti çatısı altında sürdürmeleri bekleniyor.

İddialara göre, istifaların henüz gerçekleşmemesinin nedeni YENİ Parti'nin üyelik sisteminin aktif hale gelmemiş olması. Üyelik işlemlerinin başlamasının ardından meclis üyelerinin toplu şekilde YENİ Parti'ye katılacağı öne sürülüyor.