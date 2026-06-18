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Kaynak: ANKA

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı turistik Selimiye Mahallesi'nde uzun süredir gündemde olan yat ve tekne bağlama iskelesi projesinde yeni bir aşamaya geçildi. Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki Derinazmak Mevkii'nde kurulması planlanan projeye ait imar planları resmen askıya çıkarıldı.

Yat turizmini canlandırmayı amaçlayan proje, koruma altındaki doğal alanlara yönelik olası etkileri nedeniyle bölgede tartışma yaratmaya devam ediyor.

DENİZ VE KARA EKOSİSTEMİ DETAYLICA İNCELENDİ

Askı sürecine giren planlama dosyalarında; projenin deniz ekosistemi, su ürünleri, trafik, jeolojik yapı ve peyzaj üzerindeki etkileri detaylı teknik raporlarla incelendi. Yetkililer, proje kapsamında uygulanacak koruma önlemleri sayesinde bölge doğasının ciddi bir zarar görmeyeceğini öne sürüyor.

Buna karşın raporlarda, doğal sit niteliği taşıyan ve özel çevre koruma statüsü bulunan bölgede koruma altında bulunan yaban hayatı unsurlarına ve canlı türlerine de dikkat çekildi. İnşaat aşamasında oluşacak insan faaliyeti ve gürültünün yaban hayatını etkileyebileceği, habitat değişikliklerinin yaşanabileceği belirtilerek koruma tedbirlerinin eksiksiz uygulanması gerektiği vurgulandı.

DENİZ ÇAYIRLARI VE TRAFİK DURUMU RAPORLARDA YER ALDI

Hazırlanan raporlarda en dikkat çekici başlıklardan birini, Akdeniz ekosisteminin temel taşlarından olan Posidonia oceanica (deniz çayırları) oluşturdu. Deniz çayırlarının bulunduğu alanlarda demirleme yasağının sürdüğü hatırlatılırken, inşaat ve işletme sürecinde çevresel hassasiyetin en üst düzeyde tutulması gerektiği ifade edildi.

Projenin Selimiye’deki araç trafiğine yansıması da trafik etki değerlendirme raporunda ele alındı. İskelenin faaliyete geçmesiyle bölgeye saatte ortalama 20 otomobil ve 5 servis aracının giriş yapacağı öngörüldü. Raporda, bu araç hareketliliğinin Selimiye'nin mevcut yol ağında büyük bir trafik sıkışıklığına yol açmayacağı iddia edildi.

İTİRAZLAR İÇİN 30 GÜNLÜK SÜRE BAŞLADI

16 Haziran tarihi itibarıyla ilan edilen imar planları, 30 gün boyunca askıda kalacak. Bu süreçte çevre örgütleri, turizm işletmecileri, yerel halk ve tekne sahipleri projeye ilişkin her türlü itiraz ve görüşlerini yasal kanallar vasıtasıyla resmi makamlara iletebilecek.

Selimiye'nin geleceğini ve doğal yapısını yakından ilgilendiren projenin askı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki turizm ve çevre eksenli tartışmaların netleşmesi bekleniyor.