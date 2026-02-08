Düzce'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan H.E.'nin yakınları Akçakoca Aşıklar Tepesi'nde arama yaptığı esnada kadının eşyalarını buldu.

Gözler Aşıklar Tepesi’ne çevrildi: 3 gündür aranan kadının eşyaları bulundu - Resim : 1

Kayıp ihbarının yapılmasının ardından bölgeye sağlık, polis, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. 3 gündür haber alınamayan kadının eşyalarının bulunduğu bölgede yapılan çalışmalar çerçevesinde denize düşmüş olabileceği değerlendirildi.

Gözler Aşıklar Tepesi’ne çevrildi: 3 gündür aranan kadının eşyaları bulundu - Resim : 2

Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama çalışması başlatırken, AFAD ekipleri de dron ile arama çalışmalarına başladı. Bölgede bulunan kadının yakınları da ekiplerin çalışmalarını yakından takip ederken, H.E.'nin bulunması için çalışma sürüyor.

Gözler Aşıklar Tepesi’ne çevrildi: 3 gündür aranan kadının eşyaları bulundu - Resim : 3