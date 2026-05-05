ÖZKAN GOLD CİTY DAVASINDA KRİTİK ERTELEME: GÖZLER 17 EYLÜL’DE

Antakya’da 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan ve 97 kişinin yaşamını yitirdiği Özkan Gold City Blokları’na ilişkin davanın yedinci duruşması Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada, adaletin tesisi için kritik öneme sahip bilirkişi raporu üzerindeki tartışmalar sürüyor.

SANIKSINIZ DURUŞMA SALONU

Başka bir deprem dosyasından 17 yıl hapis cezası alan tutuklu müteahhit Mehmet Özkan ve diğer sanıklar, bu celsede de hakim karşısına çıkmadı. Duruşma salonunda sadece sanık ve müşteki avukatları ile hayatını kaybedenlerin aileleri yer aldı.

"ZİNCİRLEME SUÇ" TALEBİ MASADA

Müşteki avukatları, yıkılan A ve B blokların ada ve parsel numaralarının farklı olmasını gerekçe göstererek önemli bir talepte bulundu. Avukatlar, sanıkların "zincirleme suç" hükümlerine göre yargılanması gerektiğini bir kez daha yineledi. Aileler ise şikayetlerinden vazgeçmediklerini belirterek sorumluların en ağır cezayı almasını talep etti.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ İÇİN EK SÜRE

Davanın seyrini belirleyecek olan bilirkişi raporuna hem müştekiler hem de sanık tarafı itiraz etmişti. Mahkeme heyeti, taraflara bu itirazlarını gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak sunmaları için bir aylık ek süre verilmesine karar verdi. Yazılı beyanların değerlendirilmesinin ardından yeni bir bilirkişi raporu alınıp alınmayacağı kararlaştırılacak.

Adalet arayışının devam ettiği Özkan Gold City davasında bir sonraki duruşma 17 Eylül 2026 tarihinde görülecek.