Avrupa’nın en yoğun turist çeken şehirlerinden biri olan Barcelona’da yerel yönetim, turizmi artık ekonomik büyümenin sınırsız kaynağı yerine şehir yaşamını zorlayan önemli bir sorun olarak değerlendiriyor.
Gözde turizm şehrinden turistlere “Artık gelmeyin” çağrısı
Geçtiğimiz yıl 26 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Barcelona, aşırı turizmin oluşturduğu baskıyı azaltmak amacıyla yeni uygulamaları hayata geçirmeye hazırlanıyor.Derleyen: Haber Merkezi
Bu yeni sürecin merkezinde ise kentin ilk sürdürülebilir turizm komiseri olarak görevlendirilen José Antonio Donaire bulunuyor. Donaire, Barcelona’nın ziyaretçi kapasitesinin sınırına ulaştığını belirterek, “Şehrin daha fazla turist kaldıracak alanı kalmadı. Yeni hedefimiz ziyaretçi sayısını artırmak değil, mevcut yoğunluğu daha kontrollü yönetmek.” ifadelerini kullandı.
Kent yönetimi, uzun yıllardır mimarisi, Akdeniz kültürü, gastronomisi ve gece hayatıyla ön plana çıkan Barcelona’da artan turist yoğunluğunun kira fiyatlarını yükselttiğini, yerel ticareti değiştirdiğini ve kamusal alanlarda baskı oluşturduğunu vurguluyor.
Yeni dönemde hedef, turist sayısını büyütmek yerine ziyaretçilerin şehir üzerindeki etkisini azaltmak ve turizm modelini yeniden şekillendirmek olacak.
Bu kapsamda Barcelona’nın simge noktalarından La Boquería Pazarı’nın yeniden yerel halkın kullanımına açılması planlanıyor. Son yıllarda turistlere yönelik hazır yiyecek satışlarının yoğunlaştığı pazarda, taze gıda satışına ağırlık verilmesi hedefleniyor.
Donaire, hazır yiyecek tezgahlarının kaldırılmasının gündemde olduğunu belirterek, “Önümüzdeki yıl Boquería’nın tamamen değişmiş halini göreceğiz.” dedi.
Barcelona yönetimi ayrıca 2028 yılı itibarıyla kentte faaliyet gösteren yaklaşık 10 bin turistik dairenin lisansını iptal etmeyi planlıyor. Amaç, konutların yeniden uzun dönem kiralama sistemine dönmesi ve barınma sorununu hafifletmek.
Kentte kruvaziyer turizmine yönelik de yeni sınırlamalar gündeme geldi. Limandaki kruvaziyer rıhtım sayısının yediden beşe düşürülmesi planlanırken, şehirdeki günübirlik turist yoğunluğunu azaltmaya yönelik ulaşım düzenlemeleri de uygulanacak.
Tur otobüslerinin şehir merkezine girişleri sınırlandırılırken park ücretlerinde de artışa gidildi.
Barcelona yönetimi, eğlence odaklı turist profilini azaltıp kültürel etkinlikler, müzeler, sanat organizasyonları ve iş seyahatleri için gelen ziyaretçilerin oranını artırmayı hedefliyor.
Ayrıca organize bar turları gibi toplumsal rahatsızlık yaratan faaliyetlere de yasak getirilmesi planlanıyor.
Yerel yönetim, yükseltilen turist vergilerinden elde edilen gelirle şehir merkezindeki yerel ticareti desteklemeyi ve kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.