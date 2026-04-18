İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız'ın da aralarında olduğu toplam 21 kişi gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Adıgüzel'den ilk açıklama geldi.

'BU YAŞADIKLARIMIZ TAMAMEN SİYASİDİR VE BİR İTİBAR SUİKASTIDIR'

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Adıgüzel şunları söyledi:

"Sevgili Ataşehirli komşularım,

Göreve geldiğim ilk günden bugüne, Ataşehirimizin çocukları, gençleri, kadınları ve ileri yaştaki büyükleri için kamucu belediyecilik anlayışıyla gece gündüz çalıştım.

Bugün Atatürk Kütüphanemiz gençlere kapılarını açacaktı ve ben de bugün gençlerle birlikte bu ilk günün heyecanını yaşayacaktım.

Ancak haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltında tutulan diğer arkadaşlarım gibi, çeşitli iftiralar nedeniyle bugün sizlerden uzaktayım.

Ataşehirli komşularım beni çok iyi tanır. Bu yaşadıklarımız tamamen siyasidir ve bir itibar suikastidir. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve biz tekrar buluşacağız.

Onursal ADIGÜZEL"