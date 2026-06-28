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Kaynak: ANKA

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in sağlık durumuna ilişkin avukatı Serhat Gökalp'ten açıklama geldi.

Gökalp, kronik böbrek yetmezliği bulunan Yetişkin'in haftada üç gün, yaklaşık sekiz saat hemodiyaliz tedavisi gördüğünü belirterek, tedavisinin aksamasının hayati risk oluşturabileceğini ifade etti.

"HAYATİ TEHLİKEYE YOL AÇABİLİR"

Yetişkin'in gözaltındaki dördüncü gününe girdiğini hatırlatan Gökalp, pazartesi günü diyalize girmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Diyaliz tedavisinin aksaması; sıvı ve toksin birikimi, potasyum yükselmesine bağlı ölümcül kalp ritim bozuklukları, akciğer ödemi ve hayati tehlike oluşturabilecek ciddi komplikasyonlara yol açabilir."

"TEDAVİSİ KESİNTİSİZ SÜRMELİ"

Gökalp, müvekkilinin aynı zamanda diyabet hastası olduğunu ve daha önce bypass ameliyatı geçirdiğini hatırlatarak, gözaltı koşullarında oluşabilecek stres, düzensiz beslenme ve ilaçlara erişimde yaşanabilecek aksaklıkların sağlık riskini artırabileceğini savundu.

Avukat Gökalp, Başkan Yetişkin'in sağlık durumunun gözaltı sürecinde kesintisiz gözetilmesi ve tedavisinin eksiksiz sürdürülmesinin yaşamsal önem taşıdığını belirterek, gerekli tıbbi şartların sağlanması çağrısında bulundu.